2019/07/13 | 18:30

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صالح يؤكد لموغريني ضرورة العمل المشترك لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، على ضرورة العمل المشترك

لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب، مشيرا الى حرص العراق على

توطيد علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقباله الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية

في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.ولفت صالح بحسب بيان ، الى"ضرورة العمل المشترك لتجنيب شعوب المنطقة

ويلات الحروب، وأهمية التنسيق والتشاور مع الاتحاد الأوروبي بشأن

القضايا والتطورات الراهنة".وشدد صالح على"أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الأوروبية في

إعادة اعمار المدن المحررة، ودعم العراق في مساعدة النازحين وتوفير

الأجواء الآمنة المستقرة لهم، فضلاً عن مساهمة الاتحاد في المشاريع

العمرانية والخدمية والإنسانية".بدروها أشادت موغيريني بالتقدم الحاصل في العراق، مؤكدة دعم

المجموعة الاوروبية لاستقراره وسياسته المتوازنة حيال القضايا

الدولية، مجددة الإلتزام بالعمل مع العراق لانجاز الاهداف التي

حددها مؤتمر اعادة الإعمار الذي عقد في الكويت العام الماضي من أجل

توفير مستقبل أفضل للشعب العراقي.

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