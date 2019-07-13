زراعة ديالى تكشف عن نباتات مخدرة وتطالب بوضع “لائحة محرمة“

2019/07/13 | 18:37

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بغداد اليوم - ديالى

طالبت لجنة الزراعة في مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت، وزارة الزراعة بوضع "لائحة محرمة" ...





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