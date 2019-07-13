العمليات المشتركة: إرادة النصر دمرت مقدرات داعش في الصحراء

2019/07/13 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم القيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، اليوم السبت، ان عملية "إرادة النصر" دمرت مقدرات داعش في الصحراء.

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