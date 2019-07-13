عبد المهدي خلال استقباله موغريني: العراق يرى في الاتحاد الاوروبي شريكاً اساسياً

2019/07/13 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت،أن العراق يرى في الاتحاد الاوروبي شريكا اساسيا، وقد قطع اشواطا مهمة وان بغداد تشجع الاستثمار الاوربي في العراق وزيادة التعاون في جميع المجالات، السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

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