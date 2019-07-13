عبد المهدي: الاتحاد الاوربي شريكا اساسيا للعراق في جميع المجالات

2019/07/13 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت ،الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي السيدة فيديريكا موغريني.وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، ان ” رئيس الوزراء اكد أن العراق يرى في الاتحاد الاوربي شريكا اساسيا، وقد قطع اشواطا […]

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