نجدة بغداد تعتقل شخص بحوزته مادة مخدرة ورمانة يدوية

2019/07/13 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … افاد مصدر امني، اليوم السبت، باعتقال شخص بحوزته مادة مخدرة ورمانة يدوية شمالي بغداد.وقال المصدر ، إن “دوريات نجدة الشعلة تمكنت بالاشتراك مع مكتب مكافحة الغزالية من القاء القبض على شخص يقود عجلة نوع سايبا عثر بداخلها على ٥ غرامات من مادة الكرستال ورمانة يدوية غير منفلقة”.وأضاف المصدر الذي […]

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