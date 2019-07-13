2019/07/13 | 19:32

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صحيفة الخليج الإماراتية : دول الخليج لاتسعى لتصعيد الموقف مع ايران

أكدت صحيفة الخليج الاماراتية ان دول الخليج من ضمنها الامارات لا

تسعى إلى تصعيد الموقف على ضوء أزمة البرنامج_النووي الإيراني وسط

التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

الصحيفة اشارت في تقرير لها ان الإمارات مثلها مثل دول الخليج

العربي الأخرى، لا تكنّ العداء لإيران، ولا تريد الأذى لها، فهي

دولة جارة، وجزء من المنطقة ويربطها تاريخ مشترك معها وهي تساند أي

مسعى إقليمي أو دولي يحاول التخفيف من حدة التوتر بين الجانبين،

وصولا إلى نقطة يمكن أن تشكل منطلقا لمفاوضات تتوصل إلى حل مقبول

لهذه الأزمة ، داعية الى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية واضحة

وصريحة، بلا غموض أو مغالبة، تؤسس لعلاقات جديدة وسوية تقوم على

الاحترام المتبادل وتحقق لدول المنطقة هدفها في الأمن والاستقرار

والسلام.

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