2019/07/13 | 19:32

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ظريف يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة

يغادر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف العاصمة طهران إلى نيويورك

للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم

المتحدة.وأفاد المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، بأنه من المقرر أن يزور

ظريف فنزويلا بعد ختام زيارته إلى نيويورك.وصرح موسوي بأن وزير الخارجية سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية للدول

الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وسيجري لقاءات ثنائية مع المسؤولين في

فنزويلا.وقال أيضا، إن ظريف سيزور كلا من نيكاراغوا وبوليفيا في أمريكا

الجنوبية، لإجراء لقاءات ثنائية مع المسؤولين فيهما.وسيزور ظريف نيويورك وسط تکهنات باحتمال فرض الحظر علی وزير الخارجية

الايراني من قبل الولايات المتحدة.

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