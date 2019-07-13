محامي نجم برشلونة الجديد: سنرد بقوة على بيان أتلتيكو مدريد

2019/07/13 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..رد ألبرتو بالومار، المحامي الخاص باللاعب أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد السابق والمنتقل حديثًا إلى صفوف برشلونة على بيان نادي اتلتيكو مدريد بخصوص انتقال موكله.وقال بالومار عبر إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، إنه “لإثبات وجود عقد مبدئي قد وقع بين برشلونة وجريزمان، يجب أن يمتلك أتلتيكو مدريد دليل أقوى من بيان اللاعب للرحيل […]

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