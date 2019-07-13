الايزيديون يطالبون بإعادة إعمار المزارات الدينية التي فجرها داعش في شنگال

2019/07/13 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24: تحسين شيخ كالو ان تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، اثناء هجومه على “شنكال”، لم يكن في باله قتل الايزيديين فحسب، بل إنهاء وجودهم الديني والتأريخي فيها من خلال تفجير المزارات والمراقد الدينية المقدسة لدى الايزيديين.في حديث خاص ل “ايزيدي 24” تحدث رجل الدين الايزيدي “فاخر خلف” حول تدمير وتفجير المزارات والمراقد الدينية المقدسة …

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