وزير الخارجية يستقبل السفير البحريني في بغداد بعد عودته لممارسة مهامة

2019/07/13 | 19:39

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني.

واكد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، ان

بغداد اليوم - كركوك

أكدت الكتلة التركمانية داخل مجلس محافظة كركوك، اليوم السبت، عدم وجود امكانية تشكيل كتلة أغلبية مع الكرد داخل المجلس.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة التركمانية مجيد عزة، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "التركمان و

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، حرص البرلمان على تقوية علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي خصوصا بعد الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحلبوسي

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