اجتماع أمني موسع تحضيرا لإطلاق المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر

2019/07/13 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، اجتماعا موسعا بمشاركة الحشد الشعبي لمناقشة ما تحقق أثناء عمليات "إرادة النصر" والتحضير للمرحلة الثانية من العمليات بمشاركة أوسع.

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