2019/07/13 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة الامنية في محافظة ديالى، السبت، نجاح الحشد الشعبي في الإطاحة بقيادات مهمة لدى تنظيم داعش الإرهابي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية ديالى: الحشد الشعبي نجح في الإطاحة بقيادات داعشية مهمة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمنية ديالى: الحشد الشعبي نجح في الإطاحة بقيادات داعشية مهمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).