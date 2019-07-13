الديوانية يخطف نقطة من نفط الوسط واربيل يفوز على البحري

2019/07/13 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} انتهت مباراة فريق نفط الوسط مع ضيفه الديوانية، اليوم السبت، بدون اهداف، وذلك ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الممتاز لكرة القدم، فيما تمكن فريق اربيل من الفوز بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في نفس الجولة .

ولم يفلح لاعبو الفريقين في كسر التعادل السلبي طيلة دقائق شوطي المباراة ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق نفط الوسط الى 46 نقطة، بينما اصبح رصيد فريق الديوانية 41 نقطة.وارتفع رصيد فريق أربيل الى 47 نقطة، في حين بقي رصيد فريق البحري 26 نقطة في المركز 19 قبل الاخير.انتهى

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