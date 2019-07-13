بدء الاحتفال المركزي بانضمام بابل الى لائحة التراث العالمي

2019/07/13 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بابل:الفرات نيوز} انطلق الاحتفال المركزي بانضمام بابل الى لائحة التراث العالمي مساء اليوم السبت، في محافظة بابل.

وذكر مراسل {الفرات نيوز} الذي حصر الاحتفالية انه" بحضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية، انطلقت الاحتفالية المركزية بانضمام بابل الى لائحة التراث العالمي مساء اليوم السبت في المحافظة"...يتبع

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