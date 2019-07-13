2019/07/13 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، عن نتائج اجتماعها برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن التسريب الصوتي لقائد علميات ألانبار الفريق ركن محمود الفلاحي مع احد عناصر المخابرات الأمريكية المركزية.وقال عضو اللجنة علي الغانمي في تصريح صحفي، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماع بحضور […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية تكشف عن نتائج اجتماعها مع عبد المهدي بشأن تخابر الفلاحي المركز الخبري الوطني.

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