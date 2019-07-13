مجلس نينوى يكشف عن تعرض المحافظ لضغوط كبيرة بشان إحالة المشاريع

2019/07/13 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف مجلس محافظة نينوى، السبت، عن تعرض المحافظ لضغوط من قبل الكتل السياسية التي صوتت له من اجل إحالة مشاريع موازنة 2019 الى شركات تابعة لهم.وقال عضو المجلس حسام العبار لـ/المعلومة /، ان “الكتل السياسية التي صوتت للمحافظ بدأت تضغط من اجل أعمالها مقابل تصويت له”.وأضاف ان “الكتل تعمل وبقوة […]

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