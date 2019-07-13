ياسين المصري - وباؤنا المزمن: ”متلازمة ستوكهولم“

2019/07/13 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_المصري يوم 5 يونيو 1967 كان يومًا فارقًا في تاريخ مصر الحديث، وكانت له تداعيات لم يتخلص منها الشعب المصري ولن يتخلص منها بسهولة، فقد ألحقت ”دويلة“ إسرائيل هزيمة ساحقة ماحقة بالبكباشي والرئيس الفاشل عبد الناصر قبل أن يلقي بها في البحر، فكان من الطبيعي والمنطقي أن يتنحَّى عن السلطة في البلاد، بل ومن المتبع حصريًا في الدول المتحضرة أن يقدَّم لمحاكمة من نوع ما، هو وكل المتسبِّبين معه في الهزيمة النكراء، ولكن......

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