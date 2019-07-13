موانئ العراق ومجلس الأكاديمية البحرية يناقشان آلية وضوابط قبول الطلبة الجدد المتعاقدين مع الشركة

2019/07/13 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت شركة موانئ العراق مع مجلس الاكاديمية البحرية في البصرة آلية قبول الطلبة الجدد المتعاقدين مع الشركة .وأكد مدير عام شركة الموانئ صفاء عبدالحسين في بيان صحفي :” ان وزير النقل عبدالله لعيبي باهض يتابع ، باهتمام كبير، مراحل اعداد طلبتنا في الاكاديمية البحرية لغرض تهيئتهم لتسلم الواجبات الوظيفية المناطة بهم “، مشيرا الى […]

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