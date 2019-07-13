2019/07/13 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية: العراق تسلم 1.2 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي كمساعداتأكدت وزارة الخارجية العراقية دعم الاتحاد الاوروبي لتضحيات الشعب العراقي في حربه على الارهاب.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، إن الاتحاد الاوروبي ساهم بمليار ومئتي مليون يورو كمساعدات إنسانية، لدعم الاستقرار والتنمية والتعاون الأمني منذ عام الفين واربعة عشر، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية بين العراق والدول الاوروبية.واوضح الصحاف، ان العراق والاتحاد الاوروبي، يشتركان في رؤية موحدة للمنطقة، ويرغبان بدعم النشاطات والمبادرات بشكل دائم، من أجل تعزيز الحوار بدلا من المواجهة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية: العراق تسلم 1.2 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي كمساعدات) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية: العراق تسلم 1.2 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي كمساعدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).