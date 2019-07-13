2019/07/13 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكاديمي يقدم مشروعاً لاصلاح الرياضة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/13 | 19:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكاديمي يقدم مشروعاً لاصلاح الرياضة العراقية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكاديمي يقدم مشروعاً لاصلاح الرياضة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).