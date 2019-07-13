مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان والناتو يحجب التفاصيل !

2019/07/13 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بيان، اليوم السبت، عن مقتل جندي أمريكي في أفغانستان.وحجب الحلف أي تفاصيل لاسم الجندي لحين إبلاغ أقاربه.وقد أعلن الحلف في حزيران الماضي، مقتل جنديين أمريكيين أفغانستان.وهناك نحو 20 ألف جندي أجنبي في أفغانستان ومعظمهم أمريكيون في إطار ما اسمته اميركا “مهمة حلف شمال الأطلسي […]

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