الاعلام الأمني تعلن قتل 9 ارهابين بضربة لطيران التحالف الدولي في نينوى

2019/07/13 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أفادت خلية الإعلام الأمني، السبت، بمقتل9ارهابين جراء ضربة لطيران التحالف الدولي شمال بحيرية “سنيسلة” في محافظة نينوى .وذكرت الخلية، في بيان تلقت /ميديا نيوز / نسخة منه، إن “طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في احدى الوديان شمال بحيرة سنيسلة، ما أسفرت عن قتل تسعة ارهابيين”.وأضافت، أن “الضربة نفذت وفق معلومات […]

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