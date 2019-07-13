سقوط شخص من الطابق الثالث في مستشفى الديوانية التعليمي

2019/07/13 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر طبي من داخل محافظة الديوانية، اليوم السبت، بسقوط شخص من الطابق الثالث في مستشفى الديوانية التعليمي.

وقال المصدر أن "رجلاً يبلغ من

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