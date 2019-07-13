عبدالمهدي لموغريني: العراق كدولة بدأ يستقر بعد خوضه حروبا طويلة

2019/07/13 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، اليوم السبت ،الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي السيدة فيديريكا موغريني.

واكد رئيس مجلس الوزراء

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