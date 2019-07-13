اندلاع حريق داخل مجمع AES التجاري في اربيل

2019/07/13 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أفاد مصدر امني،السبت، باندلاع حريق داخل مجمع AES التجاري في اربيل .وذكر المصدر في تصريح تابعتة /ميديا نيوز /، إن “حريقا اندلع صباح اليوم، في مجمع AES التجاري في محافظة اربيل ”.وأضاف، أن “فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق، ولم تعرف حجم الخسائر لغاية الآن”.المحرر/محمد كريم

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