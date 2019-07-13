أمنية ديالى: الحشد نجح في الإطاحة بالقيادات المهمة للتنظيمات الاجرامية

2019/07/13 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى صادق الحسيني، اليوم السبت، عن نجاح الحشد الشعبي في الاطاحة بقيادات "داعشية" مهمة ضمن ما يسمى بـ"ولاية ديالى".

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