بالصور.. وفد من العتبة الرضوية يزور روضة الشهداء في النجف الاشرف

2019/07/13 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من العتبة الرضوية المقدسة روضة شهداء الحشد الشعبي في النجف الاشرف، فيما حملوا راية الامام الرضا (ع) لقبر الشهيد الشيخ كريم الخاقاني.وذكر موفدنا، ان وفد العتبة الرضوية زار روضة الشهداء ووشح قبر الشهيد الخاقاني براية الامام الرضا عليه السلام.

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