مكتب الحشد في النجف يطلق عدة برامج تواصلية مع اسر الشهداء والجرحى

2019/07/13 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مكتب هيئة الحشد الشعبي في النجف الاشرف، السبت، عدداً من البرامج التواصلية والداعمة لعوائل الشهداء والجرحى.وذكر مفدنا، ان كادر قسم الرعاية والشؤون الاجتماعية في مكتب هيئة الحشد في النجف تفقد عوائل الشهداء والجرحى في مناطق متفرقة من المحافظة لمتابعة اوضاعهم وتقديم مساعدات عينية.واضاف ان هدف الزيارات هو الوقوف على ما تحتاجه اسر ...

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