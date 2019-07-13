وزير الخارجية يؤكد للسفير البحريني أهمية التصدي لكل ما من شأنه النيل من أمن الدول العربية

2019/07/13 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع السفير البحريني لدى بغداد صلاح المالكيّ بعد عودته من المنامة، واستئناف عمله في بغداد، وجرى بحث العلاقات الثنائـيّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين الشقيقين.وأكّد الوزير بحسب بيان وزارة الخارجية، “اعتزاز العراق بالروابط الوثيقة المُتميِّزة والأخويّة التي تجمع بين بغداد والمنامة”، مُشدِّداً على “أهمِّية تعزيز آلـيَّات العمل المُشترَك بين البلدين لتوحيد الصفِّ العربيِّ في مُواجَهة التحدِّيات كافة، والتصدِّي لكلّ ما من شأنه النيل من أمن الدول العربيّة، وما تبتغيه من رخاء واستقرار”، داعياً إلى “أهمّية دعم التضامُن العربيّ المُشترَك وكلِّ ما يُرسِّخ دعائم الأمن والسلم على الصعيدين الإقليميِّ والدوليّ”.

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