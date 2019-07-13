العاهل السعودي يأمر باستضافة 1300 حاج من 72 دولة

2019/07/13 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف قارات العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام ضمن برنامج “ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج” الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويا.وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك […]

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