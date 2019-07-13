2019/07/13 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقف اللاعبون دقيقة حداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يغادر معسكر ريال مدريد بعد وفاة شقيقه) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يغادر معسكر ريال مدريد بعد وفاة شقيقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).