2019/07/13 | 20:03

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الدفاع النيابية تكشف تفاصيل اجتماعها مع عبد المهدي بشأن الفلاحي

السبت

13

تموز

2019 :

07:16 pm

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كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي عن نتائج اجتماع

اللجنة برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي

بشأن التسريب الصوتي لقائد علميات ألانبار الفريق ركن محمود الفلاحي

مع احد عناصر المخابرات الأمريكية المركزية. الغانمي اشار الى إن اللجنة عقدت اجتماع بحضور سبعة عشر عضوا يوم

الخميس الماضي بالقائد العام للقوات المسلحة بشأن التسريب الصوتي ،

لافتا إلى إن عبد المهدي ابلغ اللجنة أن نتائج التحقيق لم تكتمل حتى

الآن ولازالت اللجان الفنية تحقق في التسريب الصوتي.



وأضاف أن اللجنة

تعير اهتماما كبيرا لنتائج التحقيق كون تورط ضابط بمستوى قائد عمليات

يعد انتكاسة كبيرة للمؤسسة الأمنية ، مبينا أن الأسبوع المقبل سيتم

إعلان نتائج التحقيق وستكون الفيصل في إدانة الفلاحي أو تبرئته.

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