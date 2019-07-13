صدور مذكرة قبض بحق امرأة مجدت صدام والبعث بتظاهرات للعرب في كركوك

2019/07/13 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بصدور مذكرة القاء قبض بحق امرأة قامت بتمجيد حزب البعث المحظور، ورئيس النظام السابق صدام حسين في تظاهرات نظمها العرب ضد ترشيح طيب جبار امين لمنصب رئيس الحكومة المحلية في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وذكر المصدر لشفق نيوز اليوم، ان مذكرة قبض قضائية صدرت بحق "رنا حميد" بتهمة تمجيد صدام حسين وحزب البعث اثناء التظاهرات التي جرت يوم امس بمدينة كركوك، من دون مزيد من التفاصيل.

وظهرت حميد يوم امس في تسجيل فيديوي وسط حشود من المتظاهرين في كركوك وهي تردد هاتفات تمجد البعث "نحن صداميون (..) وإن كركوك للعرب السنة"، وقالت ايضا انها ليست من اهالي المحافظة بل من مدينة الرمادي العاصمة المحلية لمحافظة الانبار غربي العراق.

وينص قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية لسنة 2016 على انه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات كل من : انتمى إلى حزب البعث المحظور أو روج لأفكاره وآرائه بأية وسيله أو كسب إي شخص للانتماء إلى الحزب المذكور.

وكان الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعلنا يوم الخميس عن توصلهما الى اتفاق لترشيح "امين" لمنصب محافظ كركوك.

واثار الترشيح ردود افعال متشنجة من قبل اطراف سياسية من العرب والتركمان عادين هذا الترشيح انفرادا بالقرار، وخرج العرب بتظاهرات مناهضة للترشيح وسط مركز المحافظة.

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