2019/07/13 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوة برس/ الديوانية ألقي القبض، اليوم السبت، على 19 مطلوبا بتهم جنائية وارهابية في مناطق مختلفة في الديوانية.وقالت مكافحة الإجرام في المحافظة، انها “ألقت القبض على ٣ متهمين بالتهديد والقتل والتزوير، وتم التحقيق معهم في التهم المسندة اليهم من أجل إحالتهم إلى القضاء”.واضافت “كما نفذت دوريات مركز شرطة الدغارة والسنية وسومر وقسم الأسرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 19 مطلوبا بتهم مختلفة في الديوانية وكالة خطوة برس.

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