2019/07/13 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بان مفارز مكافحة المتفجرات عثرت على مسدس غير مرخص وسط بغداد.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “مفارز مديرية مكافحة المتفجرات العاملة على اجهزة فحص المركبات في سيطرة جسر الطابقين عثرت على مسدس نوع (٩ طارق) غير مرخص ومخبأ في عجلة نوع (سايبا) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مسدس غير مرخص بسيارة “سايبا” وسط بغداد وكالة خطوة برس.

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