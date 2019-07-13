نائب يحذر من سرقة أموال نينوى ويطالب الحكومة بمراقبتها

2019/07/13 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… حذر النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، السبت، من تفاقم الفساد داخل المحافظة، مطالبا الحكومة بمراقبة الأموال التي تصرف وعدم السماح بسرقتها.وقال الشمري لـ /المعلومة/ إن “الفساد داخل محافظ نينوى أخطر من داعش وهذا ما حذرنا منه سابقا وحاليا”، مبينا أن “نواب المحافظة طالبوا الحكومة بمراقبة الأموال المخصصة للمحافظة وعدم السماح […]

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