رجاءً الفيديو سري و بيناتنا … احد أنصار الحكمة بعد لقائه ابو كلل !

2019/07/13 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : نشر احد أنصار الحكمة مقطع فيديو وزعه على مجموعة من الشبكات العراقية تلقت يس عراق نسخة منه , التسجيل الفيديوي يظهر ليه احد أنصار تيار الحكمة يدعو للتحشيد لتظاهرات يقودها الحكمة خصوصا ضد محافظة البصرة , حيث طهر الشخص نفسه في فيديو سيلفي اخر برفقة بليغ ابو كلل احد قيادات مقربة من […]

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