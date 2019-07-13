صهريج يعطل حركة المرور في اربيل

2019/07/13 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض صهريج لنقل النفط الاسود ،السبت، الى الانقلاب على طريق "كاني

ماران – سوران بمحافظة اربيل شمال العراق.وقال اعلام مديرية مرور قضاء سوران في بيان ، ان "الحادث حصل بعد ظهر

يوم السبت وخلف اضرارا مادية كبيرة من دون حصول خسائر بشرية"،مشيرا

الى ان " النفط الاسود الموجود في الصهريج انسكب على الطريق مما خلق

مشكلات لحركة مرور السيارات".واشار المرور الى ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث جاهدة

لتنظيف الشارع مما لحق به"،مطالبة "السائقين بتوخي الحذر اثناء اجتياز

مكان الحادث والتقليل من سرعة مركباتهم لضمان سلامتهم وسلامة

مركباتهم".

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