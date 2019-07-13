2019/07/13 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس كشفت تنسيقية تظاهرة ١٩ تموز التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، انها ستكون في ١٤ محافظة وباعداد مليونية للمطالبة بالخدمات العامة.وقال منسق التظاهرة خليل الناجي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “التظاهرة المرتقبة التي ستكون في ١٤ محافظة عراقية تظاهرة سلمية والجماهير ستطالب فيها بالخدمات التي تشهد نقصاً شديداً بالاضافة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات الجمعة المقبلة ستكون في 14 محافظة وكالة خطوة برس.

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