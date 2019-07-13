رئيس ريال مدريد يسافر إلى كندا لبيع 8 لاعبين!

2019/07/13 | 21:11

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني سوف يسا...





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