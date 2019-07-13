2019/07/13 | 21:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني سوف يسا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس ريال مدريد يسافر إلى كندا لبيع 8 لاعبين!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني سوف يسا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس ريال مدريد يسافر إلى كندا لبيع 8 لاعبين!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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