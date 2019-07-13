الكعبي يعد بحل مشكلة مشروع بابل الاروائي خلال شهر واحد

2019/07/13 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي وعدا بحل مشكلة مشروع بابل الاروائي خلال شهر واحد .وذكر بيان لمكتب الكعبي ان ” نائب رئيس البرلمان اجتمع خلال زيارته محافظة بابل بوجهاء وشيوخ ناحية / بابل / الذين اجمعوا على ان مشكلة شحة المياه في مشروع بابل الاروائي يعاني منه اكثر من 50 الف عائلة ، […]

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