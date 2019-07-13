ترميم 250 منزلا متضررا للنازحين في ألانبار لتشجيع عودة النازحين

2019/07/13 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية، مازن خالد ابو ريشة، السبت، انطلاق مشروع ترميم 250 منزل متضرر للأسر النازحة داخل مخيمات النزوح لتشجيعهم على العودة الى مناطق سكناهم المحررة.وقال ابو ريشة لـ /المعلومة /، إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع منظمة Ion اطلقت مشروع يضمن ترميم 250 منزل متضرر جراء العمليات الارهابية […]

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