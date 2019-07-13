2019/07/13 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، السبت، إحباط أكبر عملية تهريب للبنزين من محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط أكبر عملية تهريب للبنزين من نينوى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط أكبر عملية تهريب للبنزين من نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).