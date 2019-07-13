اخماد حريقين في حادثين منفصلين شمال البصرة

2019/07/13 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة البصرة،السبت، بان حريقاً اندلع في بستان بمنطقة الشرش شمال البصرة، فيما سيطرت الجهات المعنية باخماد حريق اخر نشب في بستان آخر بناحية عز الدين سليم.

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