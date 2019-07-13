هذا ما أكدته العمليات المشتركة بشأن عملية إرادة النصر!

2019/07/13 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة، السبت، أن عملية إرادة النصر دمرت مقدرات تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الرابطة بين محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين.

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