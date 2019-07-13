موغريني تكشف لعبد المهدي سبب زيارتها لبغداد والأخير يؤكد: بدأنا نستقر بعد حروب طويلة

2019/07/13 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، على ضرورة أن تنظر المعايير المطبّقة في تصنيف العلاقات الدولية إلى العراق كدولة “بدأت تستقر بعد خوضها حروباً طويلة”، فيما بينت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني أن “الهدف الأساسي” من زيارتها إلى بغداد هو التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للعراق سياسياً ومعنوياً ومالياً.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن الأخير استقبل “الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني”.

وأكد عبد المهدي، بحسب البيان، أن “العراق يرى في الاتحاد الأوروبي شريكاً أساسياً، وقد قطع أشواطا مهمة وما زلنا نعمل بهذا الاتجاه”، مشيراً إلى أن “العراق يريد تشجيع الاستثمار الأوروبي في العراق وزيادة التعاون في جميع المجالات، السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف، أن “العراق بانتصاره على داعش قدّم ثمناً باهظاً، وكانت آثار هذا الانتصار مهمة للعراق والمنطقة والعالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وأن على الدول الكبرى أن تقيّم العراق ضمن واقعه كدولة خرجت من الحروب وهي الآن تنهض وبشكل قوي وفعّال لا كدولة مستقرة منذ مدة طويلة، ويجب أن تنظر المعايير المطبّقة في تصنيف العلاقات الدولية إلى العراق كدولة بدأت تستقر بعد خوضها حروباً طويلة، وبالتالي نحتاج إلى نوع من التمييز الإيجابي”.

من جانبها، أكدت موغريني أنها “قد شاهدت بغداد الآن غير ماشاهدته في المرة السابقة، وأن هناك تغيراً كبيراً نحو الأفضل”، مبينة أن “الهدف الأساسي من زيارتها إلى بغداد هو التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للعراق سياسياً ومعنوياً ومالياً، وكذلك لإظهار التكاتف معه، وأن العراق أحد أفضل شركاء الاتحاد الأوربي”.

وأشارت، إلى أن “المواقف العراقية الأوربية متطابقة والنظرة إلى المنطقة هي نظرة متشابهة، وأن المزيد من التعاون سيساعد في إنجاح العمل على الاستقرار في المنطقة والعالم”، مؤكدة على أن “العراق قصة نجاح مهمة في المنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يرغب بالاستمرار في تقديم الدعم لتعزيز قصة النجاح هذه”.

يشار إلى أن الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني وصلت، اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

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