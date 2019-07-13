موغيريني تؤكد سعي الاتحاد الأوروبي مع العراق لتوفير مستقبل أفضل لشعبه

2019/07/13 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الاتجاه برس

بحثا وزير الخارجية محمد علي الحكيم و ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي فيديريكا موغيريني خلال لقاءهما، اليوم السبت، أهمّية تعميق الشراكة العراقيّة-الأوروبيّة تأسيساً على مجالات، وأولويّات التعاون بين الجانبين، وتعميق الصداقة الوطيدة التي تربطهما عبر التعاون المُشترَك في هزيمة داعش.

وأكّدت موغريني، أنَّ”الاتحاد الأوروبيّ ماضٍ بالعمل مع العراق لإنجاز الأهداف التي حدَّدها مُؤتمَر إعادة الإعمار الذي عُقِدَ في الكويت في شباط ٢٠١٨، من أجل توفير مستقبل أفضل لشعب العراق”.

وأوضحت، أن الاتحاد الأوروبيّ ساهم بـ١.٢ مليار يورو في المساعدات الإنسانيّة، والاستقرار، والتنمية، والتعاون الأمنيّ منذ عام ٢٠١٤، هو دليل على التزامه طويل الأمد بالشراكة الستراتيجيّة مع العراق”.

وأشارت موغريني، الى أن”التعاون هو الأساس الأقوى لتحقيق الأمن، والاستقرار، والتنمية المُستدامة في المنطقة على المدى الطويل”.

وأجرى الجانبان مُباحَثات مُوسّعة حول آخر التطوّرات في المنطقة، وأكّدا التزامهما المُشترَك نحو السلام، والاستقرار في الشرق الأوسط، وأعربت موغريني عن تثمين الاتحاد الأوروبيّ للمساهمات، والتضحيات التي قدَّمها العراق في الحرب ضدّ الإرهاب، ودعم جُهُود العراق للقضاء على جميع أشكال الفكر الإرهابيّ.

وبيّنَ الجانبان، أنَّ اتفاقـيّة الشراكة التي دخلت حيّز التنفيذ في آب ٢٠١٨ من شأنها أن تُقوّي أطر التعاون في العديد من المجالات، ومنها: حقوق الإنسان، والقضايا المتعلقة بالاقتصاد، والطاقة، والأمن، والنقل، والبيئة.

وأتفق الجانبان على ضرورة خفض التصعيد في التوترات الحاليّة بالمنطقة مع التذكير بالمخاطر، والعواقب المُترتبة عليها، والرغبة المُشترَكة في دعم النشاطات، والمبادرات من أجل تعزيز الحوار بدلاً من المُواجَهة.

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