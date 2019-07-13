النصر يكشف عن مقترح لحل أزمة وزير التربية

2019/07/13 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت عضو ائتلاف النصر، جميلة العبيدي، اليوم السبت، إلى اللجوء للنافذة الالكترونية لاختيار وزير جديد للتربية في ظل استمرار الخلافات بشأن مرشحات تحالف المحور، مستبعدة توصل المكون السني إلى اتفاق بشأن مرشح التربية.

وقالت العبيدي في تصريح تابعته”الاتجاه برس”، إن”الخلاف مستمر وعلى اشده بشأن التوافق على تسمية مرشح او مرشحة لوزارة التربية بين كتل المكون السني وحتى الكتلة المعنية بتسمية المرشح”.

وأضافت، أن”الحل الاصوب يكمن في ابعاد الكتلة المكلفة عن تسمية مرشح او مرشحة التربية واللجوء الى النافذة الكترونية التي اطلقها عبد المهدي بداية تسنمه رئاسة الحكومة”، مبينةً أن“النافذة فيها العديد من الكفاءات السنية المتخصصة ولها خبرات لسنين طوال في حقل التربية والتعليم”.

وكانت حقيبة التربية من حصة الخنجر، ولكن المرشحين الذين قدمهم لم يحظوا بثقة مجلس النواب، ما أدى الى بقاء الوزارة شاغرة حتى الآن بعد حسم وزارات الدفاع والداخلية والعدل التي تأخرت معها.

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