شرطة واسط تكشف حقيقة تقديم قائدها استقالته بسبب اعتداء المحافظ على أحد الضباط

2019/07/13 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ واسط

كشفت

مديرية شرطة محافظة واسط، اليوم السبت، حقيقة تقديم قائدها استقالته بسبب اعتداء

المحافظ على أحد الضباط.

وذكرت المديرية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الانباء التي تداولتها بعض الصفحات الوهمية عبر شبكة التواصل الاجتماعي والتي تدعي بان قائد شرطة واسط اللواء علاء غريب الزبيدي قد ناشد وزير الداخلية ويروم فيها استقالته نتيجة للاحداث الأخيرة التي حصلت، عارية عن الصحة”.

وتداولت مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد جميل المياحي، بالاعتداء على ضابط في احدى سيطرات المحافظة.





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